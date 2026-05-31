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Visite commentée du château d’Etreval, Château Etreval, Étreval

Visite commentée du château d’Etreval, Château Etreval, Étreval

Visite commentée du château d’Etreval, Château Etreval, Étreval samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Château Etreval

Adresse : 54330 Etreval

Ville : 54330 Étreval

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite commentée du château d’Etreval 19 et 20 septembre Château Etreval Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée extérieure du château.

Château Etreval 54330 Etreval Étreval 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0788781230 Château du XVIe siècle. Réservation souhaitée.
Visite commentée extérieure du château.

©Raphaël Martin