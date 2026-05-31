Visite commentée du château d’Etreval, Château Etreval, Étreval
Visite commentée du château d’Etreval, Château Etreval, Étreval samedi 19 septembre 2026.
Visite commentée du château d’Etreval 19 et 20 septembre Château Etreval Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite commentée extérieure du château.
Château Etreval 54330 Etreval Étreval 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0788781230 Château du XVIe siècle. Réservation souhaitée.
Visite commentée extérieure du château.
©Raphaël Martin