Visite commentée du château d’Etreval, Château Etreval, Étreval

Visite commentée du château d’Etreval 19 et 20 septembre Château Etreval Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée extérieure du château.

Château Etreval 54330 Etreval Étreval 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0788781230 Château du XVIe siècle. Réservation souhaitée.

Visite commentée extérieure du château.

©Raphaël Martin