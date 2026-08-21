Visite commentée du Château du Hautvillard, Château du Hautvillard, Silhac

Informations pratiques

Visite commentée du Château du Hautvillard 19 et 20 septembre Château du Hautvillard Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le propriétaire propose une visite commentée de plusieurs pièces situées au rez-de-chaussée, ainsi que des extérieurs (façades, tours circulaires et donjon carré).

Durée de la visite : environ 45 min.

Le Château du Hautvillard est un château dont l’origine remonte au XIIe siècle, comprenant notamment deux belles tours circulaires, un donjon carré, et une cheminée monumentale sculptée construite au début du XVIe siècle.

Par arrêté du 17 avril 1952, la cheminée monumentale a été inscrite au titre des Monuments Historiques.

Château du Hautvillard 570 Chemin du Hautvillard 07240 Silhac Silhac 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 86 95 49 55 Le Château du Hautvillard est un château dont l’origine remonte au XIIe siècle, comprenant notamment deux belles tours circulaires, un donjon carré, et une cheminée monumentale sculptée construite au début du XVIe siècle.

Par arrêté du 17 avril 1952, la cheminée monumentale a été inscrite au titre des Monuments Historiques.

Le propriétaire propose une visite commentée de plusieurs pièces du rez-de-chaussée et du premier étage, ainsi que des extérieurs (façades, tours circulaires et donjon carré).

© Nicolas Garousse