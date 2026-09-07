Visite commentée du château et de l’église de Masclat, Château de Masclat, Masclat

Informations pratiques

Visite commentée du château et de l’église de Masclat Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Château de Masclat Lot

Gratuit. Sur réservation. RDV devant le château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Jean-Louis Thocaven vous fera découvrir le château et l’église de Masclat.

Au programme : architecture, patrimoine et histoire du village, de la Préhistoire à nos jours.

Château de Masclat 87 Rue de l’Église, 46350 Masclat Masclat 46350 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.85.84.13.30 »}]

Jean-Louis Thocaven vous fera découvir le château et l’église de Masclat. Au programme : architecture, patrimoine et histoire du village de la Préhistoire à nos jours.

©PAH