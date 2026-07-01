AGENDA · Rodon
Visite commentée du Château-mairie du Mesnil Saint Denis, Château-mairie, Rodon
dimanche 20 septembre 2026 · Château-mairie · Rodon
Informations pratiques
Visite commentée du Château-mairie du Mesnil Saint Denis Dimanche 20 septembre, 10h00 Château-mairie Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite commentée du château-mairie, visite à 10h et 11h.
Château-mairie 1 rue Henri Husson 78320 Le Mesnil-Saint-Denis Rodon 78320 Yvelines Île-de-France Se rendre directement à l’entrée du château. Parkings autour du lieu, pas de problème de stationnement
Visite commentée
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