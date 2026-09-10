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AGENDA · Budelière

Visite commentée du Châtelet, Le Châtelet, Budelière

samedi 19 septembre 2026 · Le Châtelet · Budelière

Visite commentée du Châtelet, Le Châtelet, Budelière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Châtelet
Adresse
Le Châtelet, 23170 Budelière
Ville
23170 Budelière
Département
Creuse
Tarif
Gratuit.

Visite commentée du Châtelet Samedi 19 septembre, 10h00 Le Châtelet Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée du village du Châtelet de 10h à 12h avec l’office de tourisme.

L’église et la maison témoin seront ouvertes toute la journée en présence de l’association L’Amicale de la Source d’Or.

Rendez-vous sur le parking situé en contrebas de l’église.

Le Châtelet Le Châtelet, 23170 Budelière Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Visite commentée du village du Châtelet de 10h à 12h avec l’office de tourisme, ouverture de l’église et de la maison témoin avec la présence toute la journée de l’association L’amicale de la source …

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