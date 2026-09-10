Visite commentée du Châtelet, Le Châtelet, Budelière

Informations pratiques

Visite commentée du Châtelet Samedi 19 septembre, 10h00 Le Châtelet Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite commentée du village du Châtelet de 10h à 12h avec l’office de tourisme.

L’église et la maison témoin seront ouvertes toute la journée en présence de l’association L’Amicale de la Source d’Or.

Rendez-vous sur le parking situé en contrebas de l’église.

Le Châtelet Le Châtelet, 23170 Budelière Budelière 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée du village du Châtelet de 10h à 12h avec l’office de tourisme, ouverture de l’église et de la maison témoin avec la présence toute la journée de l’association L’amicale de la source …

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