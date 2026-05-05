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Visite commentée du cimetière de FRANCHELEINS, Cimetière de Francheleins, Francheleins

Visite commentée du cimetière de FRANCHELEINS, Cimetière de Francheleins, Francheleins

Visite commentée du cimetière de FRANCHELEINS, Cimetière de Francheleins, Francheleins samedi 9 mai 2026.

Lieu : Cimetière de Francheleins

Adresse : Route de Montmerle 01090 Francheleins

Ville : 01090 Francheleins

Département : Ain

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Entrée libre

Visite commentée du cimetière de FRANCHELEINS Samedi 9 mai, 15h00 Cimetière de Francheleins Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Visite commentée du cimetière de FRANCHELEINS

Dans le cadre du Printemps des Cimetières

Visite du cimetière de Francheleins : son histoire (et celle plus générale des cimetières), ses illustres, ses monuments et la symbolique funéraire.

Cimetière de Francheleins Route de Montmerle 01090 Francheleins Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Dans le cadre du Printemps des Cimetières, visite du cimetière de Francheleins : son histoire (et celle plus générale des cimetières), ses illustres, ses monuments et la symbolique funéraire. printemps des cimetières cimetière

Jacques Loupforest