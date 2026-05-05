Visite commentée du cimetière de FRANCHELEINS, Cimetière de Francheleins, Francheleins

Visite commentée du cimetière de FRANCHELEINS Samedi 9 mai, 15h00 Cimetière de Francheleins Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Visite commentée du cimetière de FRANCHELEINS

Dans le cadre du Printemps des Cimetières

Visite du cimetière de Francheleins : son histoire (et celle plus générale des cimetières), ses illustres, ses monuments et la symbolique funéraire.

Cimetière de Francheleins Route de Montmerle 01090 Francheleins Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du Printemps des Cimetières, visite du cimetière de Francheleins : son histoire (et celle plus générale des cimetières), ses illustres, ses monuments et la symbolique funéraire. printemps des cimetières cimetière

Jacques Loupforest