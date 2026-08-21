Visite commentée du Cimetière Militaire Allemand, Cimetière militaire allemand, Dagneux

Informations pratiques

Visite commentée du Cimetière Militaire Allemand Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Cimetière militaire allemand Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette visite vous fera découvrir et partager le souvenir de ceux qui ont contribué à l’Histoire.

En 1952, les autorités françaises aménagèrent, à environ 2 km au sud des deux localités de Montluel et Dagneux, un cimetière militaire allemand. A partir de 1958, il fut élargi et aménagé dans sa forme actuelle. Il regroupe les morts allemands de la 2nde guerre mondiale inhumés dans de nombreux lieux, principalement dans le sud de la France.

Cimetière militaire allemand 468 route de Balan 01120 Dagneux Dagneux 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Cette visite vous fera découvrir et partager le souvenir de ceux qui ont contribué à l’Histoire.

M-Art Photographie