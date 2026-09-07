Visite commentée du conservatoire d’histoire locale, Conservatoire d’histoire locale, Montaut-les-Créneaux

Informations pratiques

Visite commentée du conservatoire d’histoire locale Samedi 19 septembre, 09h30, 10h45, 14h15, 15h30 Conservatoire d’histoire locale Gers

Durée : 1h.

Réservation obligatoire en précisant l’heure

à partir du 10/09 via capmontaut@gmail.com.

Se garer sur le parking et attendre que la propriétaire vienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association CAP Montaut et la propriétaire du conservatoire d’histoire locale vous ouvrent exceptionnellement les portes de ce lieu.

Découvrez l’histoire de Montaut et de son territoire à travers une riche collection d’objets témoignant de la vie locale et des traditions d’autrefois.

Conservatoire d’histoire locale Pelary 32810 Montaut-Les-Créneaux Montaut-les-Créneaux 32810 Gers Occitanie 06 18 82 79 44 [{« type »: « email », « value »: « capmontaut@gmail.com »}] A la manière d’un cabinet de curiosité du XIXe siècle, le conservatoire d’histoire de Montaut-les-Créneaux témoigne de la présence de villa dès le Ier siècle de notre ère.

L’association CAP Montaut et la propriétaire du conservatoire d’histoire locale ouvrent à la visite ce lieu à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Découvrez l’histoire locale à travers…

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