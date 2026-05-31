Visite commentée du CONSERVATOIRE NATIONAL DU GAMAY, Conservatoire National du Gamay, Chasselay
Visite commentée du CONSERVATOIRE NATIONAL DU GAMAY, Conservatoire National du Gamay, Chasselay samedi 19 septembre 2026.
Visite commentée du CONSERVATOIRE NATIONAL DU GAMAY Samedi 19 septembre, 10h00 Conservatoire National du Gamay Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
La commune de Lissieu abrite depuis 2010 le Conservatoire National du Gamay sur le secteur de la Roue. Crée à l’initiative de l’Inrae et de la Sicarex, un conservatoire a été mis en place dans le Rhône, afin de protéger ce cépage et d’en maintenir la biodiversité. Plus de 1 000 sortes de gamay du monde entier sont présents sur ce site.
Ces vignes sont exploitées en appellation Coteaux du Lyonnais cuvée « clos de la Roue » par un vigneron de Chasselay. : Franck Décrenisse
RDV chemin de la vigne à 10:00
Conservatoire National du Gamay chemin de la vigne 69380 Chasselay 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mairie@lissieu.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 78 47 60 35 »}]
La commune de Lissieu abrite depuis 2010 le Conservatoire National du Gamay sur le secteur de la Roue. Crée à l’initiative de l’Inrae et de la Sicarex, un conservatoire a été mis en place dans le de …
©CONSERVATOIRE NATIONAL DU GAMAY