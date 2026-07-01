Visite commentée du domaine agricole d’En Fabre, Domaine d’En-Fabre, Blan

Informations pratiques

Visite commentée du domaine agricole d’En Fabre 19 et 20 septembre Domaine d’En-Fabre Tarn

Théâtre de 100 personnes. Tarif : 12€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées gratuites du domaine, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h.

De la graine à l’assiette

Venez découvrir de bons produits fermiers locaux : farines, pâtes et préparations sèches pour gâteaux, conditionnés à la ferme Céréales de Cocagne.

Samedi 19 à 15h

Dans le cadre de la rénovation de la maison du jardinier, démonstration de crépi traditionnel à l’ancienne : enduit fin à la chaux et sable ocre, par l’entreprise CMV Rénov.

Samedi 19 à 17h

Pièce de théâtre Les Femmes savantes, de Molière, par la Compagnie de l’Ellipse.

À travers sa mise en scène, la compagnie invite à porter un regard attentif et amusé sur des personnages qui, derrière leurs excès, révèlent une humanité toujours actuelle.

Tarif : 12€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Repli à la salle des fêtes de Lempaut en cas d’intempéries.

Domaine d’En-Fabre Domaine d’En-Fabre, 81700 Blan Blan 81700 Tarn Occitanie 06 82 12 44 27 Le Lauragais a traversé les siècles en conservant une richesse bien particulière, la nature et le blé qui en a fait le grenier à blé du midi de la France. Du masage (XVe siècle) au domaine (XVIIIe – XIXe siècle), venez découvrir les métamorphose de l’agriculture lauragaise par l’exemple du domaine d’En-Fabre et de ses archives : pigeonnier, métairie, greniers à céréales et à légumes, maison de maître, volières et poulailler et bûchère vous racontent leur architecture rurale, leur âme paysanne dans leur patrimoine naturel sensible.

Blottie au pied d’un bois, dans un site préservé, la ferme d’en Fabre séduit ses visiteurs en quête de repos, de douceur de vivre, ainsi que les amoureux de pleine nature et de nuits étoilées. Parking aménagé

Visites guidées gratuites du domaine, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h.

©Languillon