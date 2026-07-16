Visite commentée du Fort “Sérurier” de Mons-en-Laonnois, Fort Sérurier de Mons-en-Laonnois, Mons-en-Laonnois

Informations pratiques

Visite commentée du Fort “Sérurier” de Mons-en-Laonnois 19 et 20 septembre Fort Sérurier de Mons-en-Laonnois Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du fort et présentation de matériel datant de la Première Guerre.

L’accès au Fort se fait à pied, uniquement en passant par Mons-en-Laonnois (garer son véhicule sur l’aire aménagée à la sortie du village, puis environ 15 min de marche pour y accéder)

Fort Sérurier de Mons-en-Laonnois Chemin militaire du Fort 02000 Mons-en-Laonnois Mons-en-Laonnois 02000 Aisne Hauts-de-France

Visite du fort et présentation de matériel datant de la Première Guerre.

© OT Pays de Laon