Visite commentée du Fort “Sérurier” de Mons-en-Laonnois, Fort Sérurier de Mons-en-Laonnois, Mons-en-Laonnois
samedi 19 septembre 2026 · Fort Sérurier de Mons-en-Laonnois · Mons-en-Laonnois
Informations pratiques
Visite commentée du Fort “Sérurier” de Mons-en-Laonnois 19 et 20 septembre Fort Sérurier de Mons-en-Laonnois Aisne
Accès gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du fort et présentation de matériel datant de la Première Guerre.
L’accès au Fort se fait à pied, uniquement en passant par Mons-en-Laonnois (garer son véhicule sur l’aire aménagée à la sortie du village, puis environ 15 min de marche pour y accéder)
Fort Sérurier de Mons-en-Laonnois Chemin militaire du Fort 02000 Mons-en-Laonnois Mons-en-Laonnois 02000 Aisne Hauts-de-France
Visite du fort et présentation de matériel datant de la Première Guerre.
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