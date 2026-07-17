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AGENDA · Mons-en-Laonnois

Visite libre de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Mons-en-Laonnois, Église, Mons-en-Laonnois

samedi 19 septembre 2026 · Église · Mons-en-Laonnois

Visite libre de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Mons-en-Laonnois, Église, Mons-en-Laonnois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
10 Rue de la Canotte, 02000 Mons-en-Laonnois, France
Ville
02000 Mons-en-Laonnois
Département
Aisne
Tarif
Accès gratuit

Visite libre de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Mons-en-Laonnois 19 et 20 septembre Église Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église de Mons-en-Laonnois

Église 10 Rue de la Canotte, 02000 Mons-en-Laonnois, France Mons-en-Laonnois 02000 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église de Mons-en-Laonnois

© Claude Jacquot

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