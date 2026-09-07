Visite commentée du forum du site archéologique, Musée des tumulus, Bougon

Informations pratiques

Visite commentée du forum du site archéologique 19 et 20 septembre Musée des tumulus Deux-Sèvres

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le site archéologique des tumulus de Bougon et ses mystères !

Les médiateurs du musée seront présents sur le site archéologique et répondront à toutes vos questions.

Musée des tumulus La Chapelle, 79800 Bougon Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 05 12 13 https://tumulus-de-bougon.fr/ https://www.facebook.com/museebougon/ Le musée des tumulus de Bougon : « la Préhistoire grandeur nature » !

Cette architecture contemporaine est nichée au cœur d’un écrin naturel. Le musée propose un voyage en Préhistoire permettant d’illustrer les premiers pas de l’Humanité, de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs jusqu’aux premiers agriculteurs.

Il s’intéresse plus particulièrement au Néolithique, période fondamentale de l’histoire de l’Humanité au cours de laquelle l’Homme se sédentarise et construit des monuments funéraires imposants comme les tumulus de la nécropole reliée au musée par un parcours de découverte.

Édifiés il y a plus de 5000 ans, six monuments mégalithiques composent la nécropole de Bougon. Parmi eux, cinq tumulus majestueux renferment au total huit chambres funéraires dans lesquelles ont été découverts plusieurs défunts accompagnés d’offrandes. Parc de stationnement gratuit. Gare desservie (TGV Atlantique à Saint-Maixent (15km) ou à Poitiers (25km). Accès routier (autoroute A10 sortie 31).

Découvrez le site archéologique des tumulus de Bougon et ses mystères !

© V. Pegoraro, Conseil départemental des Deux-Sèvres