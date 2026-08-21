Visite commentée du Hangar 58, Hangar 58, Couthures-sur-Garonne

Informations pratiques

Visite commentée du Hangar 58 Samedi 19 septembre, 17h45 Hangar 58 Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite commentée du Hanger 58

par le président de l’association Les Passerelles de Couthures-sur-Garonne, Michel Moreau.

Hangar 58 58 rue Sablée 47180 Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://les-passerelles-de-couthures-sur-garonne-rencontres-culturelles.s2.yapla.com/fr/ Le Hangar 58 est un lieu de mémoire consacré à l’histoire des embarcations qui assuraient autrefois la liaison entre les deux rives de la Garonne, reliant Couthures-sur-Garonne et Sainte-Bazeille. Il met en lumière ce patrimoine fluvial et le rôle essentiel de ces traversées dans la vie quotidienne et le développement du territoire. Parking place de la Cale

Visite commentée du Hanger 58

Réalisation ©Isabelle Madsen Chaffanjon et l’Office de tourisme de Marmande