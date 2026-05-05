Visite commentée du jardin à vélo, Domaine départemental de Chamarande, Chamarande
Visite commentée du jardin à vélo, Domaine départemental de Chamarande, Chamarande samedi 6 juin 2026.
Visite commentée du jardin à vélo 6 et 7 juin Domaine départemental de Chamarande Essonne
Gratuit, réservation sur place (nombre de participants limité), Ramenez vos casques pour garantir votre sécurité, rendez-vous dans la cour du château
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Découvrez les 98 hectares de notre jardin au fil d’une balade en vélo. Accompagnés par un guide expérimenté, parcourez les sentiers à rencontre de l’histoire du parc.
Tous publics (vélos adultes et enfants fournis – prévoir de ramener vos casques pour garantir votre sécurité et une tenue adaptée)
Gratuit, réservation sur place (nombre de participant limité)
Rendez-vous devant le Centre Mione
Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20
Visite commentée du jardin à vélo
© Domaine départemental de Chamarande
À voir aussi à Chamarande (Essonne)
- Exposition Récits de Forêts Lélia Demoisy, Domaine départemental de Chamarande, Chamarande 23 mai 2026
- Visite des réserves du Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Essonne, Domaine départemental de Chamarande, Chamarande 23 mai 2026
- Spectacle vivant : Cirque Chorégraphique d’Investigation, Domaine départemental de Chamarande, Chamarande 24 mai 2026