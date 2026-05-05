Visite commentée du jardin à vélo, Domaine départemental de Chamarande, Chamarande

Visite commentée du jardin à vélo 6 et 7 juin Domaine départemental de Chamarande Essonne

Gratuit, réservation sur place (nombre de participants limité), Ramenez vos casques pour garantir votre sécurité, rendez-vous dans la cour du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez les 98 hectares de notre jardin au fil d’une balade en vélo. Accompagnés par un guide expérimenté, parcourez les sentiers à rencontre de l’histoire du parc.

Tous publics (vélos adultes et enfants fournis – prévoir de ramener vos casques pour garantir votre sécurité et une tenue adaptée)

Gratuit, réservation sur place (nombre de participant limité)

Rendez-vous devant le Centre Mione

Domaine départemental de Chamarande 38 rue du Commandant-Arnoux, 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France RER C / N20

Visite commentée du jardin à vélo

© Domaine départemental de Chamarande