Visite commentée du jardin de la maison de Georges Clemenceau, Maison de Georges Clemenceau, Saint-Vincent-sur-Jard

Visite commentée du jardin de la maison de Georges Clemenceau 6 et 7 juin Maison de Georges Clemenceau Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Pour cette nouvelle édition 2026 sur le thème « la vue », Marie, jardinière en chef de la maison et jardins de Georges Clemenceau, vous propose des visites commentées des jardins les 6 et 7 juin à 10h30 et 15h.

Les sens seront évoqués au regard de la composition paysagère comme du choix des végétaux, souhaités par Georges Clemenceau.

Georges Clemenceau a occupé, durant les dix dernières années de sa vie, cette maison d’été à Saint-Vincent-sur-Jard. Il y recevait ses nombreux amis et proches dans le salon d’été qu’il a fait construire.

Georges Clemenceau a conçu les jardins sur la dune composée d’une terrasse fleurie devant la maison avec vue sur l’océan, d’un parterre de fusains dorés et d’un autre de roses à l’arrière de la maison.

Maison de Georges Clemenceau 76 Rue georges clemenceau, 85520 Saint-Vincent-sur-Jard, France Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire 0251334032 http://www.maison-de-clemenceau.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0251334032 »}]

Pour cette nouvelle édition 2026 sur le thème « la vue », Marie, jardinière en chef de la maison et jardins de Georges Clemenceau, vous propose des visites commentées des jardins les 6 et 7 juin à et…

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