Visite commentée du jardin du Château de Charmes-en-L’Angle, Château de Charmes-en-L’Angle, Charmes-en-l’Angle

Visite commentée du jardin du Château de Charmes-en-L’Angle 6 et 7 juin Château de Charmes-en-L’Angle Haute-Marne

Limité à 20 pers par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:45:00+02:00

En compagnie des propriétaires, découvrez l’histoire et les jardins du château de Charmes-en-L’Angle.

Jauge limitée, sur réservation uniquement.

Stationnement possible dans la propriété : s’avancer dans l’allée principale et se garer à gauche du château.

Château de Charmes-en-L’Angle 4 Rue du Château 52110 Charmes-en-l’Angle Charmes-en-l’Angle 52110 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/sit/charmes-en-langle-charmes-en-langle-villecha052v500dii/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 94 17 54 »}] Située dans la vallée du Blaiseron, Charmes-en-l’Angle est la plus petite commune de Haute-Marne sur le plan démographique : elle compte 7 habitants. Ce village a des origines très anciennes, puisqu’il est mentionné dès IXe siècle, sous le règne du fils de Charlemagne. A cette époque, il ne fait vraisemblablement qu’un avec la commune voisine de Charmes-la-Grande, ils sont distingués l’un de l’autre à partir du XIIIe siècle.

Charmes-en-L’Angle tirerait son nom de sa position à l’angle d’une montagne boisée, autrefois dominée par un château-fort détruit en 1549. Au XVIIIe siècle, la belle bâtisse est édifiée sur les plans de l’architecte parisien Dufour. Elle est complétée par un parc paysager, dit à l’anglaise, au XIXe siècle.

Parmi les éléments remarquables du château, une porte monumentale, qui précédait un hôtel particulier de l’actuelle rue Diderot à Joinville (Haute-Marne), a été inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 12 juillet 1934. Stationnement autorisé dans le domaine ; prendre l’allée principale et se garer à gauche de la demeure.

En compagnie des propriétaires, découvrez l’histoire et les jardins du château de Charmes-en-L’Angle.

© HP Rodriguez