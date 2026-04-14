Visite libre du jardin du château de Charmes-en-L’Angle, Château de Charmes-en-L’Angle, Charmes-en-l’Angle

Visite libre du jardin du château de Charmes-en-L’Angle 6 et 7 juin Château de Charmes-en-L’Angle Haute-Marne

Accès libre et gratuit. Accès aux extérieurs uniquement et respecter les lieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Pour la première fois, le jardin du château de Charmes-en-L’Angle ouvre la grille de son portail. Plongez dans le calme du parc paysager du XIXe siècle, aux allées sinueuses et aux arbres majestueux. Le jardin est l’écrin de verdure d’une demeure du XVIIIe siècle, signé par l’architecte parisien Dufour. Découvrez aussi son potager, son verger et les pavillons qui se cachent dans le parc. Accès aux extérieurs uniquement.

Stationnement autorisé dans la propriété, suivre l’allée et se stationner à gauche du château.

Château de Charmes-en-L’Angle 4 Rue du Château 52110 Charmes-en-l’Angle Charmes-en-l’Angle 52110 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/sit/charmes-en-langle-charmes-en-langle-villecha052v500dii/ Située dans la vallée du Blaiseron, Charmes-en-l’Angle est la plus petite commune de Haute-Marne sur le plan démographique : elle compte 7 habitants. Ce village a des origines très anciennes, puisqu’il est mentionné dès IXe siècle, sous le règne du fils de Charlemagne. A cette époque, il ne fait vraisemblablement qu’un avec la commune voisine de Charmes-la-Grande, ils sont distingués l’un de l’autre à partir du XIIIe siècle.

Charmes-en-L’Angle tirerait son nom de sa position à l’angle d’une montagne boisée, autrefois dominée par un château-fort détruit en 1549. Au XVIIIe siècle, la belle bâtisse est édifiée sur les plans de l’architecte parisien Dufour. Elle est complétée par un parc paysager, dit à l’anglaise, au XIXe siècle.

Parmi les éléments remarquables du château, une porte monumentale, qui précédait un hôtel particulier de l’actuelle rue Diderot à Joinville (Haute-Marne), a été inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 12 juillet 1934. Stationnement autorisé dans le domaine ; prendre l’allée principale et se garer à gauche de la demeure.

Pour la première fois, le jardin du château de Charmes-en-L’Angle ouvre la grille de son portail. Plongez dans le calme du parc paysager du XIXe siècle, aux allées sinueuses et aux arbres majestueux.…

© HP Rodriguez