Visite commentée du jardin et de la salle chinoise de la maison de Pierre Loti, Maison de Pierre Loti, Rochefort

Informations pratiques

Visite commentée du jardin et de la salle chinoise de la maison de Pierre Loti 19 et 20 septembre Maison de Pierre Loti Charente-Maritime

Gratuit. Départs des visites par groupe de 15 personnes, entre 9h30 et 17h. Inscriptions obligatoires à partir du 11 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La demeure de Pierre Loti est l’une des rares maisons d’écrivains à avoir conservé son mobilier et ses collections d’origine. Fermée de 2012 à 2025, elle a fait l’objet d’un vaste chantier mobilisant 34 corps de métiers afin de consolider, restaurer et préserver ce monument historique exceptionnel. Ces travaux exemplaires illustrent le sauvetage remarquable d’un patrimoine longtemps menacé.

Photographies et cartes postales anciennes ont guidé les choix du conservateur pour la présentation des collections et le réaménagement des objets dans la maison.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez deux espaces repensés : le jardin redessiné et la salle chinoise reconstituée. Cette visite exceptionnelle permettra également de mieux comprendre les choix de restauration réalisés à partir des photographies conservées depuis la mort de l’écrivain.

Les guides-conférenciers seront à votre disposition pour répondre à vos questions au cours de cette visite de 30 minutes.

Maison de Pierre Loti 141 Rue Pierre Loti, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546829160 https://www.maisondepierreloti.fr [{« type »: « link », « value »: « http://hebre.ville-rochefort.fr »}] C’est après 1880 et ses premiers grands succès littéraires que l’officier de Marine Julien Viaud, alias Pierre Loti, entrepris de grandes transformations dans la maison familiale acquise en 1802 par son arrière grand-mère. Il en fit, à l’exclusion des pièces les plus chargées de souvenirs d’enfance, un décor d’inspiration orientale et extrême-orientale surtout, mais également néo-gothique, pour mettre en scène les objets et souvenirs rapportés de ses voyages ou comme cadre à des fêtes somptueuses. Les réalisations les plus importantes et surprenantes ont été menées après 1895, date à laquelle il acquiert la maison contiguë. Là, il aménage la mosquée à partir des matériaux d’une mosquée de Damas, le salon chinois, la grande salle à manger Renaissance et le salon bleu de style Louis XV – Louis XVI. La cour et le jardin sont également très marqués par l’imaginaire de l’écrivain. Ouvert au public du Du 1er octobre au 31 décembre et du 1er février au 31 mars: du mardi au dimanche, de 10h00 à13h00 et de 14h à18h00. Du 1er avril au 30 septembre: du mardi au dimanche, de 10h00 à 19h00. La maison est fermée les lundis, les 1ers mai, le 25 décembre et du 1er au 31 janvier. Les visites se font accompagnées par un guide.

La demeure de Pierre Loti est l’une des rares maisons d’écrivains possédant encore son mobilier et ses collections d’origine. Fermée de 2012 à 2025, elle a mobilisé 34 corps de métiers pour la la et …

©David Simon-CARO