Visite commentée du jardin et des extérieurs du château de Pange, Château et parc de Pange, Pange

Visite commentée du jardin et des extérieurs du château de Pange Samedi 6 juin, 15h00, 17h15 Château et parc de Pange Moselle

Tarif unique 5 € / Chaussures imperméables en cas de pluie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:15:00+02:00 – 2026-06-06T18:45:00+02:00

Visite guidée historique et paysagère du site (ferme fortifiée, jardins contemporains, terrasse classée du château).

Château et parc de Pange rue des tilleuls 57530 Pange Pange 57530 Moselle Grand Est 06 63 85 11 63 http://www.chateaudepange.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/rendez-vous-aux-jardins-2026 »}] «Jardin dans la campagne et campagne dans le jardin», Pange est une ode à la nature. Conçu par le paysagiste Louis Benech, ce jardin résolument contemporain et champêtre s’intègre à merveille dans la campagne environnante.

Visite guidée historique et paysagère du site (ferme fortifiée, jardins contemporains, terrasse classée du château).

© Katherine Longly