Visite libre des jardins et rencontres artistiques, Château et parc de Pange, Pange

Visite libre des jardins et rencontres artistiques Dimanche 7 juin, 14h00 Château et parc de Pange Moselle

Accès à un spectacle et visite libre des jardins, tarif unique 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Spectacles dans le parc du château et visite libre des jardins.

Château et parc de Pange rue des tilleuls 57530 Pange Pange 57530 Moselle Grand Est 06 63 85 11 63 http://www.chateaudepange.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/rendez-vous-aux-jardins-2026 »}] «Jardin dans la campagne et campagne dans le jardin», Pange est une ode à la nature. Conçu par le paysagiste Louis Benech, ce jardin résolument contemporain et champêtre s’intègre à merveille dans la campagne environnante.

Spectacles dans le parc du château et visite libre des jardins.

© Château de Pange