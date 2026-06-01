Visite commentée du jardin La Cabirole, La Cabirole, Saint-Arailles

Visite commentée du jardin La Cabirole Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 La Cabirole Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Visites guidées à 10h et 14h le samedi 6 juin 2026.

La Cabirole 276 route de Lassalle 32350 Saint-Arailles Saint-Arailles 32350 Gers Occitanie 06 88 30 54 15 Bordée de haies, la propriété s’étend tout autour de la maison. Elle se compose d’une mare, d’une prairie naturelle, d’arbres isolés, d’un jardin potager et d’un jardin fleuri.

Le lieu accueille une faune et une flore locales diversifiées, qui s’adaptent et se mêlent harmonieusement aux espaces plus aménagés. Une partie de l’entretien est assurée naturellement par deux brebis et trois poules, qui participent à l’équilibre vivant du jardin.

Visites guidées à 10h et 14h le samedi 6 juin 2026.

©Sandrine Leprun