Visite commentée du moulin à sang, Ancien moulin à sang, Marsac-sur-l’Isle

Informations pratiques

Visite commentée du moulin à sang Samedi 19 septembre, 10h30 Ancien moulin à sang Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir un ancien moulin à sang, qui utilisait la force animale pour acheminer l’eau puisée dans l’Isle jusqu’à un réservoir. Cette eau servait ensuite à l’arrosage des cultures dans les secteurs de « La Cave » et de « La Prunerie ».

Racheté par la commune de Marsac-sur-l’Isle, ce moulin a fait l’objet de travaux de restauration en 2025.

Ancien moulin à sang 52 route du Chambon 24430 Marsac sur l’Isle Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « + 336 5 53 53 10 63 »}]

Venez découvrir un ancien moulin à sang, qui utilisait la force animale pour acheminer l’eau puisée dans l’Isle jusqu’à un réservoir. Cette eau servait ensuite à l’arrosage des cultures dans les de «…

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