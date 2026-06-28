Visite commentée du moulin à sang, Ancien moulin à sang, Marsac-sur-l’Isle
samedi 19 septembre 2026 · Ancien moulin à sang · Marsac-sur-l'Isle
Informations pratiques
Visite commentée du moulin à sang Samedi 19 septembre, 10h30 Ancien moulin à sang Dordogne
Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Venez découvrir un ancien moulin à sang, qui utilisait la force animale pour acheminer l’eau puisée dans l’Isle jusqu’à un réservoir. Cette eau servait ensuite à l’arrosage des cultures dans les secteurs de « La Cave » et de « La Prunerie ».
Racheté par la commune de Marsac-sur-l’Isle, ce moulin a fait l’objet de travaux de restauration en 2025.
Ancien moulin à sang 52 route du Chambon 24430 Marsac sur l’Isle Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « + 336 5 53 53 10 63 »}]
Venez découvrir un ancien moulin à sang, qui utilisait la force animale pour acheminer l’eau puisée dans l’Isle jusqu’à un réservoir. Cette eau servait ensuite à l’arrosage des cultures dans les de «…
© Office de Tourisme du Grand Périgueux
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