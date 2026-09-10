Visite commentée du Moulin à vent de Coulx, Moulin de Coulx, Coulx

Informations pratiques

Visite commentée du Moulin à vent de Coulx 19 et 20 septembre Moulin de Coulx Lot-et-Garonne

Gratuit avec participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le moulin à vent de Coulx se dresse sur une colline à 165 mètres d’altitude. Construit en 1799, comme l’indique la date gravée au-dessus de la porte, cet édifice est un moulin à tour cylindrique en pierre de tuf et en grès sablonneux, haut de 7 mètres et couvert d’un toit conique de type gascon.

Restauré par la commune de Coulx au début des années 2000 dans le respect de ses fonctionnalités d’origine, le moulin reprend vie à l’occasion de démonstrations de mouture du blé, lorsque les conditions le permettent.

Des visites guidées sont proposées par l’association. Le samedi, assistez également à la fabrication de pain par un boulanger et découvrez un atelier de forge mécanique.

Une exposition de matériel ancien et une maquette pédagogique complètent la visite.

Un parking est aménagé en contrebas du moulin. Pique-nique autorisé sur place.

Moulin de Coulx Moulin de Coulx, 47260 Coulx, France Coulx 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 07 83 83 83 19 Moulin à vent

Le moulin à vent de Coulx se dresse fièrement sur une une colline à 165 mètres d’altitude. Construit en 1799 selon la date portée au-dessus de la porte, l’édifice est un moulin à tour cylindrique en …

©Les Ailes de Coulx