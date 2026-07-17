Visite commentée du moulin de Berdoues, Moulin de Berdoues, Berdoues

Informations pratiques

Visite commentée du moulin de Berdoues 18 – 20 septembre Moulin de Berdoues Gers

Gratuit. Groupes de 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez les machines du moulin à eau, arrêté en 1977 et conservé en l’état.

Une exposition consacrée à l’hydraulique présente également les moulins recensés sur les Baïses, dépendant du système Neste.

Moulin de Berdoues Moulin, 32300 Berdoues Berdoues 32300 Gers Occitanie 05 62 66 83 18 https://acta32.fr/ Ce moulin jouxte l’abbaye cistercienne de Berdoues. Son activité a cessé dans les années 1980. Il appartient à la commune de Berdoues.

Le moulin de Berdoues est le lieu d’une exposition permanente (association Acta) concernant le patrimoine hydraulique de la Petite et Grande Baïse sur le territoire de la communauté de communes de Vals et villages en Astarac, et sur les énergies renouvelables (CPIE : Centre permanent d’initiatives pour l’environnement). RD939 Mirande -> Trie/Baïse RN21 Auch -> Tarbes (à proximité). Parking à proximité.

Découvrez les machines du moulin à eau, arrêté en 1977 et conservé en l’état.

©ACTA