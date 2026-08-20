Visite commentée du moulin de Saint Géraud, Moulin de Saint Géraud, Labarthe

Informations pratiques

Visite commentée du moulin de Saint Géraud 19 et 20 septembre Moulin de Saint Géraud Tarn-et-Garonne

Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sur les chemins du passé, profitez d’une visite commentée du moulin de Saint-Géraud, d’une durée d’environ 1h30.

Découvrez une importante collection d’objets retraçant la vie d’autrefois et assistez à des démonstrations de métiers oubliés.

Départs à 10h, 14h30 et 16h30.

Tarif : 5 € par personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Renseignements : 05 63 67 68 99

Moulin de Saint Géraud 328 route de Labarthe, 82220 Labarthe Labarthe 82220 Tarn-et-Garonne Occitanie

Sur les Chemins du Passé, visites commentées du Moulin de Saint Géraud d’une durée de 1h30 environ. Départ 10h, 14h30 et 16h30. Importante collection d’objets retraçant la vie d’autrefois, de métiers…

©CharlotteHénaff