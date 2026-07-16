Visite commentée du moulin Lapérouse, Moulin Lapérouse, Saint-Ondras

Informations pratiques

Visite commentée du moulin Lapérouse 19 et 20 septembre Moulin Lapérouse Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le moulin Lapérouse, rénové depuis plus de quinze ans et devenu aujourd’hui un élément incontournable de la vie associative de Saint-Ondras. Pour l’occasion des journées du patrimoine, le moulin ouvre ses portes et vous pourrez découvrir les travaux de réhabilitation réalisés. Une équipe de bénévoles passionnés vous accueillera et vous fera découvrir les étapes de fabrication de la farine. Espace pique-nique aménagé.

Moulin Lapérouse route du Centre, 38490 Saint Ondras Saint-Ondras 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/p/Moulin-Lap%C3%A9rouse-100072134147764/ Niché dans le creux du ruisseau du Combeau, il est né vers 1850 et pendant des décennies a fidèlement moulu le grain, donnant ainsi la farine nécessaire à la fabrication du pain, aliment de base de la société d’autrefois.

Les propriétaires avaient préservé le bâtiment en rénovant le toit, mais il y manquait toujours la roue ! Dès 2007, l’idée germe, lancée par quelques passionnés. La mairie achète alors le moulin. Le coup d’envoi est donné lors d’une réunion avec la population à laquelle jeunes et moins jeunes ont répondu présents. Chacun apportera son expérience et un peu de son temps. Quelques subventions sont obtenues de la Région Rhône Alpes et la Fondation du Patrimoine.

Depuis, des bénévoles organisés et efficaces consacrent un peu… beaucoup… de leurs congés à la remise en état du petit édifice : solivage, couverture, maçonnerie en pisé et en pierre, clôtures et passerelles, élagage et désherbage… Dans une ambiance joyeuse, les journées s’allongent et le travail avance bien.

Tous les efforts de nos bénévoles ont porté leurs fruits. Les travaux de gros œuvre sont terminés. Les clôtures et les passerelles sont en place. Le chenal est opérationnel. Bien sûr, manquent encore des travaux de finition et le fleurissement pour donner tout son charme à ce ravissant ouvrage.

Lieu de promenade familiale, découverte pour les touristes visitant notre belle région, car le moulin se trouve sur les sentiers départementaux de promenade et de randonnée, activité pédagogique pour les enfants de nos écoles et plus encore fierté pour notre commune Espace de stationnement disponible

Venez découvrir le moulin Lapérouse, rénové depuis plus de quinze ans et devenu aujourd’hui un élément incontournable de la vie associative de Saint-Ondras. Pour l’occasion des journées du le moulin…

©Au Four et Au Moulin – Saint-Ondras