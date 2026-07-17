Visite commentée du Moulin Neuf Moulin Neuf Messimy-sur-Saône

Informations pratiques

Messimy-sur-Saône

Visite commentée du Moulin Neuf

Moulin Neuf Chemin de la Rivière Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Mentionné dans les écrits du Seigneur de Messimy, Jacques de Laye, dès 1539, cet édifice a magnifiquement traversé les siècles. Installé sur la Mâtre, ce moulin à farine a aujourd’hui cessé de tourner.

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Moulin Neuf Chemin de la Rivière Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English : Visite commentée du Moulin Neuf

Mentioned in the writings of Jacques de Laye, the Lord of Messimy, as early as 1539, this building has stood the test of time magnificently. Located on the Mètre River, this flour mill has now ceased to operate.

L’événement Visite commentée du Moulin Neuf Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre