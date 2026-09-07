Visite commentée du musée à l’air libre Roland Vincent, Musée à l’air libre Roland Vincent, Sardent

Informations pratiques

Visite commentée du musée à l’air libre Roland Vincent 18 – 20 septembre Musée à l’air libre Roland Vincent Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visitez le musée à ciel ouvert Roland Vincent en compagnie de Bernard Lecointe, ami de l’artiste Roland Vincent (1946-2024).

Il vous présentera cet espace aménagé autour de sa maison, où sont réunies de nombreuses sculptures.

Musée à l’air libre Roland Vincent Nouallet, 23250 Sardent Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0555643628 Roland Vincent (1946-2024), maçon de profession, commence à sculpter le granit pour son plaisir dans les années 1980. Il figure principalement des visages, mais aussi quelques animaux, comme des chouettes, sur des blocs de granit de différentes tailles. Il diversifie sa production, très prolifique, en réalisant également des statuettes à partir d’une pâte constituée de sable et de résidus de granit issus de la taille de la pierre, assemblés sur une armature métallique. Il sculpte aussi des personnages dans le bois. Il les expose devant et dans sa maison du Mont-de-Sardent, et participe à de nombreuses expositions. Par ailleurs, Bernard Lecointe fait l’acquisition d’une cinquantaine d’œuvres de son ami Roland Vincent et les dispose autour de sa maison, à Nouallet, dans la même commune de Sardent. Aménagé et mis en valeur, le lieu devient un musée en plein air, nommé le « Musée à l’air libre Roland Vincent », permettant de découvrir un artiste atypique.

Visite guidée du Musée à l’air libre Roland Vincent : Bernard Lecointe, ami de l’artiste Roland Vincent (1946-2024), présentera le musée en plein air qu’il a créé autour de sa maison et qui regroupe…

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel / Y. Ourry.