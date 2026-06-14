Visite commentée du musée de la Mine, Musée de la mine, Champagnac

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la mine · Champagnac

Informations pratiques

Visite commentée du musée de la Mine Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la mine Cantal

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

https://champagnac.fr/musee-de-la-mine/

Musée de la mine Avenue des Lauriers 15350 CHAMPAGNAC Champagnac 15350 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.69.61.55 http://www.champagnac.fr [{« link »: « https://champagnac.fr/musee-de-la-mine/ »}]

©LACHASSAGNE Anne