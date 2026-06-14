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Visite commentée du musée de la Mine, Musée de la mine, Champagnac

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la mine · Champagnac

Visite commentée du musée de la Mine, Musée de la mine, Champagnac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée de la mine
Adresse
Avenue des Lauriers 15350 CHAMPAGNAC
Ville
15350 Champagnac
Département
Cantal
Tarif
Limité à 15 personnes

Visite commentée du musée de la Mine Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la mine Cantal

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

https://champagnac.fr/musee-de-la-mine/

Musée de la mine Avenue des Lauriers 15350 CHAMPAGNAC Champagnac 15350 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.69.61.55 http://www.champagnac.fr [{« link »: « https://champagnac.fr/musee-de-la-mine/ »}]

Musée de la Mine

©LACHASSAGNE Anne

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