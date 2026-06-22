UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Fontaine P. Tarich
Ville
66230 Serralongue
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Serralongue

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE

Fontaine P. Tarich Serralongue Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Voyagez au cœur des traditions du Haut-Vallespir en admirant les maquettes animées du musée de Serralongue, avant de découvrir son église romane et le Conjurador du XIVᵉ siècle, unique en France.
  .

Fontaine P. Tarich Serralongue 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie   musee.serralongue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a journey into the heart of Haut-Vallespir’s traditions as you admire the animated models at the Serralongue Museum, before exploring its Romanesque church and the 14th-century Conjurador, the only one of its kind in France.

L’événement VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue a été mis à jour le 2026-06-22 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

À voir aussi à Serralongue (Pyrénées-Orientales)