Visite commentée du musée et du site archéologique, Musée archéologique de Vienne-en-Val, Vienne-en-Val

Informations pratiques

Visite commentée du musée et du site archéologique 19 et 20 septembre Musée archéologique de Vienne-en-Val Loiret

Limité à 10 personnes dans le musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La visite du musée permet d’appréhender les vestiges issus de l’agglomération antique, notamment les nombreuses sculptures gallo-romaines provenant de plusieurs monuments publics, tandis que le site archéologique conserve les vestiges de plusieurs édifices religieux de l’Antiquité et du Moyen Âge.

Musée archéologique de Vienne-en-Val 17 route de Tigy, 45000 Vienne-en-Val Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire 06 79 41 68 93 https://asso.alternaweb.org/museevienneenval/ Les fouilles réalisées sur la place de l’église ont ainsi mis en évidence un lieu complexe présentant un niveau d’occupation gallo-romaine, un édifice du bas Empire, une église paléochrétienne et une église médiévale dans laquelle des sépultures ont été ouvertes jusqu’à l’époque moderne.

Les restes de l’ancienne église de Vienne-en-Val qui fut détruite en 1905 ont révélé une utilisation de fondations plus anciennes.

Le site des fouilles de la place de l’église a été aménagé pour témoigner des occupations humaines successives. Les sculptures et objets découverts sont conservés dans une salle d’exposition du village.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Société archéologique et historique de Vienne-en-Val organise des visites commentées du musée et du site archéologique.

©SAHV