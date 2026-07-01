Visite commentée du musée, Musée Victor Hugo – Maison Vacquerie, Rives-en-Seine

Informations pratiques

Visite commentée du musée 19 et 20 septembre Musée Victor Hugo – Maison Vacquerie Seine-Maritime

Durée 1h, départs des visites sam à 11h, 14h30, 15h, 16h et 16h30 dim à 14h30 et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, entrez dans l’ancienne demeure d’un armateur havrais, qui conserve le souvenir des séjours des deux familles Hugo-Vacquerie, unies par le mariage puis par la noyade tragique du couple Léopoldine Hugo-Charles Vacquerie. Cette maison, baignée d’une atmosphère particulière et dotée d’une magnifique vue sur la Seine, présente l’œuvre de Victor Hugo et celle de son admirateur et propriétaire des lieux, Auguste Vacquerie.

Une belle occasion de venir découvrir le lien des deux familles à la photographie naissante, à travers la nouvelle exposition temporaire du musée « Vacquerie et la photographie, Auguste fait des chefs-d’œuvre » !

Musée Victor Hugo – Maison Vacquerie Quai Victor Hugo, Villequier, 76490 Rives-en-Seine Rives-en-Seine 76490 Villequier Seine-Maritime Normandie 02 35 56 78 31 http://www.museevictorhugo.fr https://www.facebook.com/museevictorhugo/;https://www.instagram.com/sitesetmusees76/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-victorhugo.seinemaritime.fr/ »}] Le musée départemental a été créé en 1959 dans l’ancienne maison de l’armateur havrais Charles-Isidore Vacquerie, natif de Villequier. Un de ses fils, Charles Vacquerie, épousa Léopoldine, et connut avec elle un destin tragique lors d’un naufrage le 4 septembre 1843, non loin de la maison. Le second fils, Auguste Vacquerie, resta lié toute sa vie à la famille Hugo qu’il avait connue lorsqu’il était étudiant à Paris. Grâce aux donations familiales et à sa politique d’acquisitions, le musée évoque aujourd’hui les souvenirs de la double famille Hugo-Vacquerie, l’œuvre littéraire et journalistique d’Auguste Vacquerie, l’œuvre littéraire et dessinée de Victor Hugo ainsi que d’autres personnalités de leur entourage commun. De Rouen D982 puis D81 Depuis l’A13, D913

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, entrez dans l’ancienne demeure d’un armateur havrais, qui conserve le souvenir des séjours des deux familles Hugo-Vacquerie, unies par le mariage …

©Département de la Seine-Maritime