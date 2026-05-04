Visite commentée du Parc Arboretum Château de Neuvic d’Ussel Neuvic
Visite commentée du Parc Arboretum Château de Neuvic d’Ussel Neuvic vendredi 17 juillet 2026.
Neuvic
Visite commentée du Parc Arboretum Château de Neuvic d’Ussel
Arboretum Château de Neuvic d’Ussel Neuvic Corrèze
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Venez découvrir, l’histoire de la famille d’Ussel, une des plus anciennes de la région, l’histoire du parc, l’évolution du parc et sa réhabilitation avec l’ouverture au public. La visite de la chapelle permettra la découverte et le commentaire des vitraux de l’artiste Françoise Bissarra
Possibilité billet jumelé avec les pique-niques. Départ avec 6 personnes minimum
Réservation auprès de Tourisme Haute-Corrèze .
Arboretum Château de Neuvic d’Ussel Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Visite commentée du Parc Arboretum Château de Neuvic d’Ussel
L’événement Visite commentée du Parc Arboretum Château de Neuvic d’Ussel Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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