Neuvic

Visite commentée du Parc Arboretum Château de Neuvic d’Ussel

Arboretum Château de Neuvic d’Ussel Neuvic Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Venez découvrir, l’histoire de la famille d’Ussel, une des plus anciennes de la région, l’histoire du parc, l’évolution du parc et sa réhabilitation avec l’ouverture au public. La visite de la chapelle permettra la découverte et le commentaire des vitraux de l’artiste Françoise Bissarra

Possibilité billet jumelé avec les pique-niques. Départ avec 6 personnes minimum

Réservation auprès de Tourisme Haute-Corrèze .

Arboretum Château de Neuvic d’Ussel Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Visite commentée du Parc Arboretum Château de Neuvic d’Ussel

L’événement Visite commentée du Parc Arboretum Château de Neuvic d’Ussel Neuvic a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze