Visite commentée du Parc de Courances, Parc et Château de Courances, Courances

Visite commentée du Parc de Courances 6 et 7 juin Parc et Château de Courances Essonne

Tarif réduit pour tous : 9€ parc seul / 12€ parc + château. Visite guidée du parc sans supplément tarifaire. Gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Proche de Paris, Courances est l’un des plus beaux jardins de France et habite un château Louis XIII, classés au titre des monuments historiques. Le parc de Courances comme le château sont à l’image des différentes époques et propriétaires qui les ont façonnés. Ainsi cohabitent harmonieusement un jardin d’eau de la Renaissance, un parc classique « à la française » et un jardin japonais. L’ensemble est alimenté par 14 sources et ponctué par 17 pièces d’eau.

Ce parc d’une surprenante beauté, classique et romantique, historique et contemporaine, recèle une atmosphère à la fois intime et grandiose. L’omniprésence des eaux « courantes », du végétal et de la pierre dans ce paysage de 86 hectares dont la création remonte au XVIe siècle constitue un spectacle unique. Jeux de la nature et des eaux, des perspectives et des échelles, des reflets spectaculaires et des sources secrètes, des camaïeux de verts et des couleurs, Courances réconcilie l’idée de rigueur avec celle de liberté.

La visite guidée du parc vous propose de découvrir la richesse et la beauté de ce jardin, à l’atmosphère à la fois grandiose et intimiste, entre lignes et perspectives, reflets et couleurs.

Durée : 1h30 à 2h00

Parc et Château de Courances 13 rue du Château, 91490 Courances Courances 91490 Essonne Île-de-France Jardin privé. A6, Sortie 13 Milly-la-Forêt, puis suivre Courances RER D jusqu’à Boutigny, puis taxi Train jusqu’à Fontainebleau-Avon, puis taxi

Visite commentée du parc

© Domaine de Courances