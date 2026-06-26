Informations pratiques

Pontgouin

Visite commentée du Parc du Domaine de la Rivière

Le Moulin de Boizard Pontgouin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Visite commentée du Parc du Domaine de la Rivière

A l’occasion de l’exposition L’eau au cœur du territoire Beauperchois présentée par l’Office de Tourisme Intercommunal et du spectacle 20 000 lieues sous les mers proposé pour la saison culturelle Beauperchoise, la Communauté de Communes Entre Beauce et Perche vous invite à découvrir gratuitement leparc du Domaine de la Rivière le vendredi 3 juillet à 16h.

Une promenade guidée et commentée d’une heure le long de la rivière et du canal Louis XIV, au cœur du parc du domaine de la Rivière.

Cette balade en pleine nature permet de découvrir le territoire du site dans un cadre verdoyant.

Attention ce parcours n’est pas adapté à tous les publics.

Nombre de places limité. Sur réservation. .

Le Moulin de Boizard Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 24 24 00 tourisme@entrebeauceetperche.fr

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English :

Guided Tour of the Domaine de la Rivière Park

L’événement Visite commentée du Parc du Domaine de la Rivière Pontgouin a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE