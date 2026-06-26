Visite commentée du parcours des sculptures en bois de Saint-Seine-sur-Vingeanne Salle polyvalente Saint-Seine-sur-Vingeanne samedi 18 juillet 2026.

Saint-Seine-sur-Vingeanne

Visite commentée du parcours des sculptures en bois de Saint-Seine-sur-Vingeanne

Salle polyvalente Ancienne Route de Gray Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre de la programmation estivale de la Communauté de communes Mirebellois et Fontenois, Cap sur l’Eté !, (re)découvrez le village de Saint-Seine-sur-Vingeanne à travers un parcours ponctué de sculptures inédites en bois guidé par le sculpteur Florian Gillet.

Apéritif offert par la commune à la fin de la balade.

Rendez-vous à la salle polyvalente pour lé départ.

Sur réservation au 03 80 36 76 17

Gratuit. .

Salle polyvalente Ancienne Route de Gray Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 tourisme@gmail.com

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L’événement Visite commentée du parcours des sculptures en bois de Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)