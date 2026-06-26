Visite commentée du parcours des sculptures en bois de Saint-Seine-sur-Vingeanne Salle polyvalente Saint-Seine-sur-Vingeanne
Visite commentée du parcours des sculptures en bois de Saint-Seine-sur-Vingeanne Salle polyvalente Saint-Seine-sur-Vingeanne samedi 18 juillet 2026.
Saint-Seine-sur-Vingeanne
Visite commentée du parcours des sculptures en bois de Saint-Seine-sur-Vingeanne
Salle polyvalente Ancienne Route de Gray Saint-Seine-sur-Vingeanne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de la programmation estivale de la Communauté de communes Mirebellois et Fontenois, Cap sur l’Eté !, (re)découvrez le village de Saint-Seine-sur-Vingeanne à travers un parcours ponctué de sculptures inédites en bois guidé par le sculpteur Florian Gillet.
Apéritif offert par la commune à la fin de la balade.
Rendez-vous à la salle polyvalente pour lé départ.
Sur réservation au 03 80 36 76 17
Gratuit. .
Salle polyvalente Ancienne Route de Gray Saint-Seine-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 tourisme@gmail.com
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English : Visite commentée du parcours des sculptures en bois de Saint-Seine-sur-Vingeanne
L’événement Visite commentée du parcours des sculptures en bois de Saint-Seine-sur-Vingeanne Saint-Seine-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)