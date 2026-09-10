Visite commentée du parcours patrimonial de Sérézin-du-Rhône, Mosaïque Cisiriana, Sérézin-du-Rhône

Informations pratiques

Visite commentée du parcours patrimonial de Sérézin-du-Rhône Samedi 19 septembre, 14h30 Mosaïque Cisiriana Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Quatre kilomètres, quatorze étapes : partez à la découverte du patrimoine de Sérézin-du-Rhône !

À seulement quelques kilomètres au sud de Lyon, Sérézin-du-Rhône invite à découvrir un patrimoine riche et méconnu, au fil d’un parcours de 4 kilomètres ponctué de 14 étapes.

Nichée à la confluence de l’Ozon et du Rhône, cette commune de près de 3 000 habitants offre un cadre champêtre aux portes de la métropole lyonnaise. Facilement accessible, Sérézin-du-Rhône se rejoint en seulement 15 minutes en TER depuis la gare de Lyon Jean-Macé.

Au fil du parcours patrimonial, laissez-vous guider à travers l’histoire de la commune et découvrez les traces de son passé, de ses paysages et de son patrimoine. Parmi les trésors à ne pas manquer : la mosaïque Cisiriana, remarquable vestige gallo-romain découvert lors de fouilles archéologiques et aujourd’hui visible au cœur du village.

Une promenade accessible à la campagne pour prendre le temps de découvrir Sérézin-du-Rhône, entre patrimoine, histoire et paysages rhodaniens.

Réservation conseillée (mais non obligatoire) auprès de la mairie de Sérézin-du-Rhône.

Téléphone : 04 78 02 02 55

Mail : mairie@serezin-du-rhone.fr

Mosaïque Cisiriana 1 rue de Ternay 69360 SEREZIN DU RHONE Sérézin-du-Rhône 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 06 07 05 91 56 [{« link »: « mailto:mairie@serezin-du-rhone.fr »}] Le parcours est jalonné de panneaux placés sur des lieux chargés de l’histoire de Sérézin-du-Rhône. Gare SNCF, Parking devant la mairie

Quatre kilomètres, quatorze étapes : partez à la découverte du patrimoine de Sérézin-du-Rhône !

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