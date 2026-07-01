Visite commentée du Plessis d’Asse, Plessis d’As, Augé
dimanche 20 septembre 2026 · Plessis d'As · Augé
Informations pratiques
Visite commentée du Plessis d’Asse Dimanche 20 septembre, 13h00 Plessis d’As Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Historique du fief du Plessis d’Asse
Partez à la découverte du fief du Plessis d’Asse à travers une visite consacrée à son histoire et à son patrimoine bâti.
Le parcours permettra de découvrir le logis, ses blasons et sa tour, ainsi que le grenier à céréales actuellement en consolidation. Une présentation des travaux en cours viendra éclairer les enjeux de préservation de cet ensemble patrimonial.
La visite sera complétée par une animation proposée par une troupe régionale, autour de danses en costumes historiques des Deux-Sèvres.
Plessis d’As 29 route de saint remy, 79400 auge Augé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0686591452 Grenier du XVe siècle et domaine attenant
Historique du fief du Plessis d’Asse
© F. ALLARD
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