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Visite commentée du prieuré, Ronsenac, Ronsenac

samedi 19 septembre 2026 · Ronsenac

Visite commentée du prieuré, Ronsenac, Ronsenac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ronsenac
Adresse
16320 Ronsenac
Ville
16320 Ronsenac
Département
Charente
Tarif
Gratuit.

Visite commentée du prieuré 19 et 20 septembre Ronsenac Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

https://prieurederonsenac.fr/

Ronsenac 16320 Ronsenac Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://prieurederonsenac.fr/ »}]
https://prieurederonsenac.fr/

©DR

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