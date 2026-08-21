Visite commentée du prieuré, Ronsenac, Ronsenac

Informations pratiques

Visite commentée du prieuré 19 et 20 septembre Ronsenac Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

https://prieurederonsenac.fr/

Ronsenac 16320 Ronsenac Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://prieurederonsenac.fr/ »}]

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