AGENDA · Ronsenac
Visite commentée du prieuré, Ronsenac, Ronsenac
samedi 19 septembre 2026 · Ronsenac
Informations pratiques
Visite commentée du prieuré 19 et 20 septembre Ronsenac Charente
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ronsenac 16320 Ronsenac Ronsenac 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://prieurederonsenac.fr/ »}]
https://prieurederonsenac.fr/
©DR