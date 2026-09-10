Visite commentée du sentier de découverte, de la cave et dégustation, Domaine du Chapitre, Villeneuve-lès-Maguelone

Informations pratiques

Visite commentée du sentier de découverte, de la cave et dégustation Samedi 19 septembre, 11h00 Domaine du Chapitre Hérault

Gratuit – 40 personnes maximum – Le sentier n’est pas accessible au PMR mais la cave oui. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Rendez-vous à 11h dans la cour du Domaine. Nous commencerons par une petite balade commentée, le long du sentier de découverte que nous avons créé sur la parcelle de vigne qui fait face à nos bâtiments. Nous présenterons les panneaux illustrés installés le long du parcours, qui racontent l’histoire du Domaine, l’évolution récente des pratiques viticoles et notre volonté de développer une viticulture durable respectueuse de son environnement.

Puis direction notre cave pour une visite guidée. Vous pourrez déguster la vendange 2026 encore en cuve et découvrir notre nouveauté : le Floréal, un vin blanc fruité et séducteur ! Il y aura aussi du jus de raisin pour les amateurs.

Nous terminerons par un moment convivial autour d’un verre.

Domaine du Chapitre 170 boulevard du Chapitre, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie 04 67 69 48 04 http://www.domaine-chapitre.com https://www.instagram.com/domaine.du.chapitre/;https://www.facebook.com/domaineduchapitre [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 69 48 04 »}, {« type »: « email », « value »: « chapitre@supagro.fr »}] Le Domaine du Chapitre est un domaine viticole, oléicole, agricole et pédagogique dont les parcelles sont réparties sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone. Depuis sa fondation au XIe siècle, il a évolué et s’est adapté aux changements, tout en restant fidèle à ses racines et à sa vocation vitivinicole. Un parking est disponible sur place. L’arrêt « Boulevard du Chapitre » de la ligne de bus 32 se trouve en face du domaine.

Rendez-vous à 11h dans la cour du Domaine. Nous commencerons par une petite balade commentée, le long du sentier de découverte que nous avons créé sur la parcelle de vigne qui fait face à nos Nous le…

©V. Liger