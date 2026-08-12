Visite commentée du sentier nature à Ens Parking de Ens Ens
dimanche 13 septembre 2026 · Parking de Ens · Ens
Informations pratiques
Ens
Visite commentée du sentier nature à Ens
Parking de Ens ENS Ens Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 16:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Un parcours nature d’1,7 km et de faible dénivelé vous informera sur le patrimoine naturel (faune, flore, arbres, roches, montagne) environnant. Vers la fin du parcours, une table d’orientation, avec une vue panoramique sur la vallée d’Aure, indique les différents sommets que vous pourrez contempler. Suivi par la visite de l’église.
Prévoir chaussures de marche
Par les Amis du Patrimoine d’Ens. 05 62 39 41 02 .
Parking de Ens ENS Ens 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
A gentle 1.7 km nature trail provides information on the surrounding natural heritage (fauna, flora, trees, rocks, mountains). Towards the end of the trail, an orientation table, with a panoramic view of the Aure valley, indicates the various peaks you can contemplate. Followed by a visit to the church.
Please bring walking shoes
L’événement Visite commentée du sentier nature à Ens Ens a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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