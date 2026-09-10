Visite commentée du site de Maner coz Kerézellec, Maner coz Kerezellec, Tréflévénez

Informations pratiques

Visite commentée du site de Maner coz Kerézellec Samedi 19 septembre, 10h00 Maner coz Kerezellec Finistère

Accueil par groupes à 10h, 11h puis à 14h, 15h, 16h et 17h / visite gratuite, sans inscription préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Accueil par groupes pour une visite commentée portant sur l’histoire et l’architecture du vieux manoir de Kerézellec.

(Voir horaires ci-contre)

Livret disponible (20€) sur place : 5 siècles d’histoire et sauvetage-restauration de Maner coz.

Maner coz Kerezellec 128 Kerézellec 29800 Tréflévénez Tréflévénez 29800 Finistère Bretagne Maner coz Kerézellec

Lieu de résidence de la famille Huon de Kerézellec, le vieux manoir, la chapelle domestique et les dépendances existent déjà au début du XVe. Les bâtiments menacent ruine en 1580 et au XVIIe, une campagne de travaux (1610-1630) permet la restauration des vieux murs et un agrandissement du manoir. Un colombier et un moulin avec son vivier, sont situés non loin de la métairie de la porte.

Sur la trève de Tréflévénez, une vingtaine d’autres métairies complètent alors, le domaine de Kerézellec. La famille a également possédé d’autres biens à Saint Frégant (le manoir de Lesguern), à Hanvec (le moulin de Bodrézal), au Tréhou (la Roche noire), à Plouvorn (le vieux manoir de Kerillio). En 1650, Alain Huon de Kerézellec est fait chevalier de l’ordre de Saint Michel. La famille possédera Maner coz jusqu’en 1772, date à laquelle le domaine passera, par mariage, dans la famille de Lestang du Rusquec. La branche de Kerézellec s’est ainsi éteinte en se fondant dans la famille de Lestang du Rusquec qui occupa le manoir jusqu’à la construction du château de Kerézellec en 1854.

Cependant une branche cadette, la famille Huon de Kerillio, se développera après la révolution, en Nouvelle Galles du sud (actuelle Australie). Au bourg de Tréflévénez, l’église paroissiale porte de nombreuses traces de la présence de la famille Huon qui y a fait d’importants travaux d’agrandissement et y possédait des prééminences. C’est un joyau qu’il faut visiter car elle a été remarquablement restaurée et décorée. Accès en V.L., stationnement sur place.

Un livret, disponible sur place (20€), relate les 5 siècles d’histoire de Kerézellec et le déroulement du chantier de sauvegarde et rénovation de Maner coz. / Accueil par groupes pour la visite du site

Visite commentée portant sur l’histoire et l’architecture du vieux manoir de Kerézellec.

©M. Blouin Jacques