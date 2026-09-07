Visite commentée du site de méthanisation, Unité de méthanisation, Saint-Léger-de-Montbrun
samedi 19 septembre 2026 · Unité de méthanisation · Saint-Léger-de-Montbrun
Informations pratiques
Visite commentée du site de méthanisation 19 et 20 septembre Unité de méthanisation Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez une exposition consacrée aux liens entre agriculture et énergie.
Des agriculteurs engagés dans le projet partageront leur expérience et échangeront avec le public.
Buvette sur place.
Unité de méthanisation 575 Chemin de Sainte-Verge À Orbe, 79100 Saint-Léger-de-Montbrun Saint-Léger-de-Montbrun 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Découvrez une exposition consacrée aux liens entre agriculture et énergie.
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