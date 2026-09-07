Visite commentée du site de méthanisation, Unité de méthanisation, Saint-Léger-de-Montbrun

Informations pratiques

Visite commentée du site de méthanisation 19 et 20 septembre Unité de méthanisation Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une exposition consacrée aux liens entre agriculture et énergie.

Des agriculteurs engagés dans le projet partageront leur expérience et échangeront avec le public.

Buvette sur place.

Unité de méthanisation 575 Chemin de Sainte-Verge À Orbe, 79100 Saint-Léger-de-Montbrun Saint-Léger-de-Montbrun 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Découvrez une exposition consacrée aux liens entre agriculture et énergie.

© Manon Planet-Achat