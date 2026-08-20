Visite commentée du site des ruines du château médiéval d’Oiselay, Oiselay-et-Grachaux chemin du château, Oiselay-et-Grachaux

Informations pratiques

Visite commentée du site des ruines du château médiéval d’Oiselay 19 et 20 septembre Oiselay-et-Grachaux chemin du château Haute-Saône

chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée inédite du site des ruines du château médiéval d’Oiselay-et-Grachaux !

Le site des ruines du château médiéval de Oiselay s’inscrit dans un cadre naturel très agréable. Ce lieu d’histoire abrite les vestiges évocateurs du passé médiéval de la commune. Entre pierres anciennes, sous-bois et légendes locales, la découverte du site permet d’allier passion du patrimoine et promenade en pleine nature.

Les membres de l’Association du Patrimoine de Oiselay vous feront découvrir les vestiges de ce château médiéval et vous plongeront dans l’histoire fascinante des sires de Oiselay, une illustre lignée aujourd’hui disparue. Au cours de ce parcours à travers les siècles, vous découvrirez l’organisation de l’ancienne seigneurie et le rôle clé qu’elle a joué dans la région. La visite sera également agrémentée d’une surprise réservée aux visiteurs.

Accès :

• L’accès au château se fait à pied par un sentier.

• Stationnement conseillé sur les parkings du village / de la mairie ou à proximité du lieu de départ de la visite.

• Prévoir des chaussures de marche.

Oiselay-et-Grachaux chemin du château rue de la corvée oiselay et grachaux Oiselay-et-Grachaux 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 06.81.05.36.62 [{« type »: « phone », « value »: « 06.81.05.36.62 »}] À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée inédite du site des ruines du château médiéval d’Oiselay-et-Grachaux, les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Les membres de l’Association du Patrimoine de Oiselay-et-Grachaux vous feront découvrir les vestiges de ce château médiéval et vous plongeront dans l’histoire fascinante des sires de Oiselay, une illustre lignée aujourd’hui disparue.

Au cours de ce parcours à travers les siècles, vous découvrirez l’organisation de l’ancienne seigneurie et le rôle clé qu’elle a joué dans la région. La visite sera également agrémentée de surprises réservées aux visiteurs. Si vous aimez le théâtre, vous ne serez pas déçu(e)s !

Le site des ruines du château médiéval de Oiselay s’inscrit dans un cadre naturel très agréable. Ce lieu d’histoire abrite les vestiges évocateurs du passé médiéval de la commune. Entre pierres anciennes, sous-bois et légendes locales, la découverte du site permet d’allier passion du patrimoine et promenade en pleine nature.

Moment convivial en fin de parcours et exposition de quelques documents graphiques en rapport avec le château médiéval.

Les visites commentées gratuites sont proposées tout au long du week-end (indiquer les horaires, samedi rendez-vous à 14h00 et dimanche à 10h00. Point de rendez-vous : au bout de de la rue de la Corvée, suivez les panneaux.

Public concerné : Tout public. Accès :

• L’accès au château se fait à pied par un sentier.

• Stationnement conseillé sur les parkings du village / de la mairie ou au plus près au bout de la rue de la Corvée.

• Prévoir des chaussures de marche ou des chaussures adaptées aux sentiers.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée inédite du site des ruines du château médiéval d’Oiselay-et-Grachaux !

© GirardetEstelle