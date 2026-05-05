Visite commentée du temple maçonnique de Saint Jean d’Angély, Temple maçonnique de Saint-Jean-d’Angély, Saint-Jean-d’Angély

Visite commentée du temple maçonnique de Saint Jean d’Angély 19 et 20 septembre Temple maçonnique de Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Après la forte affluence des années précédentes, la loge maçonnique « L’Égalité Régénérée », rattachée au Grand Orient de France, ouvre de nouveau ses portes au public à Saint-Jean-d’Angély.

Venez découvrir un temple remarquable, habituellement fermé, et plongez dans l’univers de la franc-maçonnerie.

Sur place, des francs-maçons vous accueilleront et répondront à vos questions sur le lieu, ses symboles et les valeurs portées par cette tradition.

Temple maçonnique de Saint-Jean-d’Angély 6 place des Martyrs, 17400 Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Découvrez cette loge maçonnique « Egalité Régénérée » du Grand Orient de France. Parking public.

Journées européennes du patrimoine 2026

©