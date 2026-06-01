Visite commentée du temple protestant de Versailles, Temple protestant Versailles, Saint-Cyr-l’École

Visite commentée du temple protestant de Versailles 19 et 20 septembre Temple protestant Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une équipe de bénévole vous accueille pour vous présenter le temple et répondre à vos questions.

Temple protestant Versailles 3 rue Hoche 78000 Versailles Saint-Cyr-l’École 78210 Yvelines Île-de-France 06 74 79 97 62 https://versailles.epudf.org/ A l’emplacement du temple actuel rue Hoche, se tenait, jusqu’en 1880, une jolie colonnade circulaire, construite sous le règne de Louis XV pour servir de Reposoir lors des processions royales de la Fête-Dieu. Ce Reposoir est affecté au culte protestant en 1828. Le bâtiment menaçant ruine décision est prise de le remplacer par un nouvel édifice qui est construit de 1880 à 1882 dans un style néo-roman très sobre, d’après les plans de l’architecte de la ville Albert Petit.

Depuis 1905 ce bâtiment, propriété de la ville de Versailles, est affecté à l’Association cultuelle dénommée aujourd’hui Eglise protestante unie de Versailles.

Visite commentée

EPUV