Visite commentée du tunnel et du viaduc, Commune de Castin, Castin

Informations pratiques

Visite commentée du tunnel et du viaduc Samedi 19 septembre, 14h00 Commune de Castin Gers

Gratuit, sur inscription, 20 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine ferroviaire de Castin lors d’une visite commentée consacrée au viaduc et au tunnel. Explorez l’histoire de ces remarquables ouvrages d’art, témoins de l’essor du chemin de fer, et revivez le passé ferroviaire du Gers à travers leur construction, leur fonctionnement et leur rôle dans le développement du territoire.

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Partez à la découverte du patrimoine ferroviaire de Castin lors d’une visite consacrée au viaduc et au tunnel. Plongez dans l’histoire de ces formidables ouvrages d’art et remontez le passé du Gers.…

©Grand Auch Cœur de Gascogne