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Visite commentée du tunnel et du viaduc, Commune de Castin, Castin

samedi 19 septembre 2026 · Commune de Castin · Castin

Visite commentée du tunnel et du viaduc, Commune de Castin, Castin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Commune de Castin
Adresse
32810 Castin
Ville
32810 Castin
Département
Gers
Tarif
Gratuit, sur inscription, 20 personnes max

Visite commentée du tunnel et du viaduc Samedi 19 septembre, 14h00 Commune de Castin Gers

Gratuit, sur inscription, 20 personnes max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine ferroviaire de Castin lors d’une visite commentée consacrée au viaduc et au tunnel. Explorez l’histoire de ces remarquables ouvrages d’art, témoins de l’essor du chemin de fer, et revivez le passé ferroviaire du Gers à travers leur construction, leur fonctionnement et leur rôle dans le développement du territoire.

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Partez à la découverte du patrimoine ferroviaire de Castin lors d’une visite consacrée au viaduc et au tunnel. Plongez dans l’histoire de ces formidables ouvrages d’art et remontez le passé du Gers.…

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