Visite commentée du village de La Fazilière, Village de La Fazilière, Vernoux-en-Gâtine, Vernoux-en-Gâtine

Informations pratiques

Visite commentée du village de La Fazilière Dimanche 20 septembre, 15h00 Village de La Fazilière, Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres

Rendez-vous au lavoir, dimanche 20 septembre 2026 à 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de La Fazilière, ancien village de vanniers de Vernoux-en-Gâtine. Cette visite commentée reviendra sur l’histoire singulière du hameau, longtemps animé par la fabrication de paniers en bois de châtaignier. À travers le parcours dans le village, le public découvrira comment cette activité artisanale a façonné les lieux, les modes de vie et la mémoire locale.

Village de La Fazilière, Vernoux-en-Gâtine 79240 Vernoux-en-Gâtine Vernoux-en-Gâtine 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Situé à Vernoux-en-Gâtine, le village de La Fazilière conserve la mémoire d’un savoir-faire artisanal singulier : la vannerie en châtaignier. Dès le début du XIXe siècle, cette activité a profondément marqué la vie du hameau, jusqu’à former une véritable communauté de vanniers. Pendant près de deux siècles, paniers, gestes et savoir-faire transmis ont façonné l’identité de ce lieu à part dans le paysage de la Gâtine.

Partez à la découverte de La Fazilière, ancien village de vanniers de Vernoux-en-Gâtine. Cette visite commentée reviendra sur l’histoire singulière du hameau, longtemps animé par la fabrication de en…