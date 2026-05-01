VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE LUNAS Lunas
VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE LUNAS Lunas mercredi 6 mai 2026.
Lunas
VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE
1 Chemin de Redigardi Lunas Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02 2026-09-16 2026-10-07 2026-11-04
Visite commentée du village de Lunas-les-châteaux proposée par l’association les Amis de Lunas. P:5€/pers et gratuit >18ans. Minimum 5 personnes.
Visite commentée du village de Lunas-les-châteaux proposée par l’association les Amis de Lunas. P:5€/pers et gratuit >18ans. Minimum 5 personnes. .
1 Chemin de Redigardi Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 67
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English : VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE DE LUNAS
Free guided tour of the village of Lunas, discovering its heritage.
L’événement VISITE COMMENTÉE DU VILLAGE Lunas a été mis à jour le 2026-04-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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